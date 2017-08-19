Başakşehir ilk yenilgisini aldı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında Karabükspor'a 3-1 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında Katabükspor'la karşı karşıya geldi.



22 Ağustos tarihinde İspanya'da Sevilla ile UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçına çıkacak Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda rotasyona giderek yedek oyunculara şans verdi.



KARABÜK DEVREYİ ÖNDE KAPTTI



Gael Clichy, Junior Caiçara, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Emmanuel Adebayor ve Eljero Elia gibi yıldız futbolcuların yedek beklediği maçta Başakşehir, 21. dakikada Stefano Napoleoni ile öne geçti.



Kardemir Karabükspor, bu gole 29. dakikada Gabriel Torje ile cevap verdi ve eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Alexandru Epureanu'nun kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.



BAŞAKŞEHİR İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI



Karabükspor, ikinci yarıda çok üstün bir oyun ortaya koyarken Gheorghe Grozav, 67. dakikada harika bir gol attı ve takımını 3-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın son dakikalarında Karabükspor taraftarları, takımlarının oynadığı futbol karşısında ayağa kalktı ve alkışlayarak futbolcuları kutladı.



Bu sonucun ardından Kardemir Karabükspor, 2 maç sonunda puanını 4'e çıkarttı. Geçtiğimiz sezon ligi 2. bitiren Medipol Başakşehir ise 3 puanda kaldı.