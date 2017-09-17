Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

8. dakikada sağ kanattan Pereira'nın arka direğe ortasında Olcay'ın gelişine vuruşunu, kaleci Volkan Babacan son anda uzaklaştırdı.



9. dakikada Trabzonspor savunmasının hatasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın sol ayağıyla yerden vuruşunu kaleci Estaban son anda çeldi.



14. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Savunmanın hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına giren Burak Yılmaz, kaleci Volkan Babacan'dan sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 15. dakikada atışı kullanan Burak, topu ve kaleciyi ters köşelere gönderdi: 0-1



35. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Kerim Frei, rakibini geçtikten sonra daha müsait durumda bulunan Visca'ya pas verdi. Visca'nın vuruşunda topun Mustafa Akbaş'ın eline çarpması üzerine hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi. 36. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1



39. dakikada orta sahadan topla hareketlenen Sosa'nın pasında Mas'ın gelişine yerden vuruşu, yandan auta çıktı.



40. dakikada Mevlüt Erdinç'in uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



42. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top direk dibinden kornere çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI BİRAZDAN...