Başakşehir galibiyetle tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir, bu sonuçla 2016-2017 sezonunu 73 puanla tamamladı. Kayserispor ise sezonu 38 puanla bitirdi.



29. dakikada Cengiz Ünder'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içerisinde rakiplerinden iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta çıktı.



41. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında, topla buluşan ve ceza sahasına sokulan Alparslan Erdem'in sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Kayserispor savunmasında Levent Gülen uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.



67. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, sol kanattan Güray Vural'ın ceza alanına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasından sıyrılan Umut Bulut dokundu. Meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



70. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Cengiz Ünder'in sol taraftan kullandığı köşe atışında Adebayor, kafayla topu arka direğe indirdi. Altıpasın gerisinde önünde kalan topu düzeltip vuran Bekir İrtegün, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1



78. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Visca, ceza alanına girer girmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.



Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Barış Şimşek, Mustafa Emre Eyi̇soy, Serdar Di̇yadi̇n



Kayserispor: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Efe Halil Özarslan, Levent Gülen, Rotman (Dk. 84 Erdem Onur Beytaş), Erkan Kaş, Lawal, Güray Vural (Dk. 69 Varela), Mendes (Dk. 60 Nguemo), Deniz Türüç, Umut Bulut



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Epureanu, Bekir İrtegün, Attamah, Cengiz Ünder, Napoleoni (Dk. 69 Visca), Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Hakan Özmert), Alparslan Erdem, Adebayor, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Mossoro)



Gol: Dk. 70 Bekir İrtegün (Medipol Başakşehir)