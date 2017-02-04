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04 Şubat 2017 22:28 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2017 22:32

Başakşehir, Galatasaray'ı kupa dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Başakşehir, Galatasaray'ı kupa dışına itti

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazandı ve sarı-kırmızılı takımı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

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