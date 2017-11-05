Başakşehir deplasmanında galip

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



8. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Barazite'nin şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



22. dakikada Visca'nın sağ kanattan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Adebayor'un gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlara gitti: 0-1.



30. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Elia'nın şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



39. dakikada Murat Yıldırım'ın ortasında ceza alanında topla buluşan Boutaib'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



77. dakikada Diallo'nun soldan pasıyla ceza alanında topla buluşan Adem Büyük'ün şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanında auta gitti.



87. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Dia'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



90+5. dakikada kendi yarı alanından topu rakip ceza alanına taşıyan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.



Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz



Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Diallo, Pereira (Dk. 73 Turgut Doğan Şahin), Barazite (Dk. 60 Dia), Adem Büyük, Boutaib (Dk. 81 Mustafa Batuhan Altıntaş)



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Hakan Özmert, Gökhan İnler, Visca, Mossoro (Dk. 82 Napoleoni), Elia (Dk. 76 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 87 Mevlüt Erdinç)



Goller: Dk. 22 Adebayor, Dk. 90+5 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 69 Visca, Dk. 89 Caicara (Medipol Başakşehir), Dk. 75 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)