Medipol Başakşehir, Club Brugge maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.



Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.



Antrenmana sakatlıktan yeni çıkan Egemen Korkmaz ile sakatlığı süren Aurelien Chedjou katılmadı.