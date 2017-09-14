Başakşehir Avrupa sınavına çok kötü başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, Bulgaristan ekibi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı.



Bu beraberlik sonrası iki takım da gruplara 1'er puanla başladı.



Bu sonucun ardından Başakşehir ve Ludogorets, puanlarını 1 yaptılar ve 2. ile 3 sırayı paylaştılar. Başakşehir, gruptaki ikinci maçında 28 Eylül tarihinde Portekiz'de Braga ile karşılaşacak. Ludogorets ise sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek.