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14 Eylül 2017 21:57 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2017 22:02

Başakşehir Avrupa sınavına çok kötü başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı.

Başakşehir Avrupa sınavına çok kötü başladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, Bulgaristan ekibi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı.

Bu beraberlik sonrası iki takım da gruplara 1'er puanla başladı.

Bu sonucun ardından Başakşehir ve Ludogorets, puanlarını 1 yaptılar ve 2. ile 3 sırayı paylaştılar. Başakşehir, gruptaki ikinci maçında 28 Eylül tarihinde Portekiz'de Braga ile karşılaşacak. Ludogorets ise sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek.

Etiketler: başakşehiravrupa kupası maçları


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