Baş ağrısıyla gittiği hastaneden beyinsiz olduğunu öğrenerek çıktı!

İrlanda'da doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir adam hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi.

Washington Post’un dünyanın sayılı tıp dergilerinden BMJ’ye dayandırdığı haber İrlanda’da geçiyor. İsmi açıklanmayan 84 yaşındaki bir adamın baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmesi sonrasında doktorlar rutin kontrolleri yaptı ve adamın röntgeninin çekilmesini istedi. Baş ağrısının yanı sıra sol tarafında bir ağrı ve yürümede sıkıntı yaşayan hastanın röntgeni kısa sürede çekildi. Fakat doktorlar röntgeni inceledikten sonra tıp tarihinde eşi benzerine çok zor rastlanan bir sonuçla karşılaştı. Doktorlar, 84 yaşındaki hastanın beyninin sol tarafının olmadığını fark etti.

Adamda görüş bozukluğu, konuşma ya da görsel rahatsızlıkları olmadığını açıklayan doktorlar, “O günlük fiziksel aktivitelerini aksatmadan yapan, sağlıklı bir haldeydi. Fakat yapılan testler sonucunda biz de çok şaşırdık” ifadesini kullandı.