Barzani'ye göre anayasaya uygunmuş

IKBY Başkanı Barzani, Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği, Kerkük İl Meclisi'nde geçen hafta yapılan oylamada kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılmasını değerlendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin genel sekreterliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), IKBY'nin "bağımsızlık referandumu" tarihinin belirlenmesi için ortak komisyon kuracaklarını duyurdu.



Barzani'nin başkanlığında Erbil'in Salahaddin kasabasında bir araya gelen KDP ve KYB politbüro üyelerinin, bağımsızlık referandumu, Kerkük'te IKBY bayrağının kamu binalarına asılması ve bölgenin iç meselelerini ele aldıkları belirtildi.



"ORTAK KOMİSYON KURULMASINA KARAR VERİLDİ"



Basına kapalı görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, Kürdistan'daki bağımsızlık referandumu her iki taraf arasında detaylı bir şekilde ele alındı. Herkesin katılım gösterdiği bir komisyonun kurulması, referandum tarihinin belirlenip, nasıl yapılacağını anlatan bir mekanizmanın oluşturulması ve diğer siyasi partilerle meselenin görüşülmesi için her iki partiden oluşan ortak bir komisyonun kurulmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.



KAMU BİNALARINA IKBY BAYRAĞI ASILMASI



Ortak açıklamada, Kerkük'teki kamu binalarına IKBY bayrağı asılması konusunda ise şu ifadelere yer verildi:



"Her iki taraf da Irak merkezi hükümetinin 140'ıncı maddenin uygulamaya konulması konusunda sorumluluk üstlenmediği kanaatindedir. Nasıl Irak merkezi hükümetinin Kerkük'te bayrağını göndere çekme hakkı varsa, aynı şekilde IKBY'nin de hakkı vardır. Anayasa açıkça, Kerkük ve birkaç bölgenin ihtilaflı yerler arasında olduğunu işaret ediyor. Bu yüzden IKBY bayrağının dalgalandırılması yasal ve anayasaya göredir."



Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği, 26 Kürt üyenin katılımıyla toplanan Kerkük İl Meclisi'nde geçen hafta yapılan oylamada kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.



Irak meclisi ise dün Kerkük'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca "Irak bayrağı" asılması yönündeki kararı onaylamıştı.