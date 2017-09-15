Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzeni'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atv, A Haber ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Erdoğan, Barzani'nin referandum kararının siyasi acemilik olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atv, A Haber ortak yayınında gündemi değerlendirdi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Barzani bizim ne düşündüğümüzü çok iyi biliyor. Yaptığı açıklama çok çok yanlış açıklama. Bizim Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi biliyor. Bunu bildiği halde Kerkük özellikli bir bölge bunu da bildiği halde kalkıp hala buralarda kendisine göre bazı operasyonlar yapma gayreti içerisine girmesini hiç doğru bulmuyorum. Biz en zor dönemlerinde yanlarında olduk ve hala yanlarındayız. Ancak bu atılan adımlar bizi yeni bir karar sürecine itti.



KARARIMIZI 22 EYLÜL'DEKİ MGK'DA VERECEĞİZ



Şimdi ABD dönüşü 22'sinde bu referandum olayını da gündeme aldığımız MGK toplantısını öne aldık ve bu toplantıyı ayın 22'sinde saat 15'te yapacağız. Bu konuyla ilgili nihai kararımızı da bizler teklif olarak hükümet de Bakanlar Kurulu olarak ayın 22'sinde verecek. Demek ki bir şeyler anlamamış.



O İŞİN ARKASINDA DA FETÖ VAR



Bunları olay yaşandığı andan itibaren tepkimizi açık net ortaya koyduk. BMGK ABD'nin aslında bir yerde güvenliği altında bir şeydir. Bizi BM Genel Kurul binasında kendi elemanları güvene alır ama dışarıda hep ABD bizim güvencemizi sağlar. Bunun yanında bizim kendi korumalarımız da vardır. Bu olay da 16 Mayıs'taki seyahatimiz sayın Trump'ın üzere yaptığımız üstelik bir resmi ziyaretti. Bu ziyarette maalesef orada PKK terör örgütünün mensupları ile FETÖ'cülerin dayanışması ile bize kısa bir mesafede gösterileri oldu. Buna ABD güvenlik kurumlarının ciddi bir müdahalesi olmadı. Daha sonra biz Büyükelçilik binamıza geleceğimizde de orada meğerse bazı adımlar atıldı yine biz oraya geldik ve baktık ki 100-75 metre mesafede aynı durumdaydılar.



Orada da gösteriler vardı. Tüm bu gösteriler karşısında benim oradaki vatandaşlarım da eli bağlı duramazdı. Onlar müdahale yoluna gittiler. Benim korumalarım da eli bağlı duramazdı. ABD polisi en ufak bir müdahale yapmıyor. Baktık ki bizim korumalarımızla ilgili ne yazık ki gözaltı kararları, kendilerine göre mesela eşimin iki hanım koruması olayların olduğu yerde resmi olan ismi olan isimleri arasında hiç olmayan kişiler. Bunlarla ilgili bir gözaltı kararı gibi bir şey çıkartıyorlar. Sonra baktık ki bunun ucu da FETÖ'ye dayanıyor. Ne yazık ki orada bunlarla müşterek çalışıyorlar.



BÜYÜK BİR FELAKET



Arakan'daki tablo tabii ki büyük bir felakettir. Çok büyük bir boyutta bir dram. Çok kısa bir süre önce Kazakistan arefesinde eşimi oğlumu Dışişleri Bakanı'mı, eşini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı, Kızılay, AFAD, TİKA böyle bir grubu Bangladeş'e gönderdik. Derdimiz hem oradaki kampları yerinde görmek durum tespiti yapmak bunun ardından da neler yapabiliriz, ne gibi yardımlarımız olabilir. Ben devlet başkanı danışmanı ile kısa süre önce görüşmüştük. Fakat gelişmeler onu ürkütmüş olacak ki Genel Kurul'a gelmiyor diye bugün haberlerini aldık. Gerek eşim gerekse dışişleri Bakanımızdan aldığımız bilgiler hakikaten çok acı.



KILIÇDAROĞLU İÇİN GERİ VİTESE TAKAMAYIZ



Bu ifadeleri görüyorsunuz. Al birini vur ötekine. Biri d iyor ki senin İHA'ların nerede öbürü diyor orada piknik yapıyorlar diyor biri çıkıyor bunlar terörist de olabilir diyor. Sen burada kimin avukatlığına soyunuyorsun. Benim burada bu kadar Mehmetçik'im şehit ediliyor. Benim vatandaşlarım şehit ediliyor. Veznecilerde şehit edilen benim vatandaşlarım değil miydi sivil değil miydi bunlar onların silahları mı vardı ey Kılıçdaroğlu? Kızılay'daki meşhur bomba olayı neyin nesiydi. Yahu siz ne utanmaz adamsınız. Nasıl bunları konuşuyorsunuz. Bütün bunlar olacak biz hala teröristlerin olduğu yerlerde inlerde mağaralarda bunları izleyeceğiz. Yok öyle şey. İnlerine gireceğiz, inlerine. Benim şehitlerimin, on binlerce şehidimin hesabını soracağız. Sonuna kadar, üzerine üzerine gideceğiz. Biz Kılıçdaroğlu'nun hatırı için geri vitese takamayız. Öbürü zaten tam terörist ağzıyla konuşuyor. Sen Genel Başkan'san önce, bu adama diyeceksin 'Sen ne konuşuyorsun Senin bu ağız, Kandil'dekilerin ağzı'. Zaten bunlar aynı ağzı kullanıyorlar. Biz insansız hava araçlarını elde edebilmek için yıllarca çalıştık.



İHA YAPMAMIZ RAHATSIZ EDİYOR



Attığımız milli İHA adımları bunları rahatsız ediyor. Kılıçdaroğlu istediğin kadar üzül. Yanındakinin ismini zaten vermeyeceğim. Sen de istediğin kadar üzül. Terörün yandaşları istedikleri kadar üzülsünler. Bu mücadeleyi sonuna kadar tek terörist kalmayıncaya kadar devam ettireceğiz. Bu ülkenin huzuru mutluluğu için buna ihtiyacımız var. (Kılıçdaroğlu'nun terörü bitireceğim sözleri üzerine) Bu anlayış bu kafa neyle bitirebilir bu işi?



ŞİMDİ HEDEFİMİZ İDLİB



Artık Türkiye güvenliğinde çok ileri aşamalara gelmesi şart. YPG'ye 3 bin TIR dolusu silah gitti. Bunlar para falan da vermedi. Kuzey Suriye'de PYD/YPG'ye veriyorlar aynı zamanda ABD'nin askerlerine de veriyorlar. Adı ne? Rakka operasyonunda DEAŞ'a karşı mücadele. Şimdi Rusya ile görüşmelerimizi yaptık. İdlib'in huzuruna yönelik şu anda bunu Rusya ile birlikte götürüyoruz. Temenni ederim ki burada da hedeflerimize ulaşırız.



BİZ SEVGİ İÇİN GELDİK



Bu zat nerede kiminle nasıl kavga edilir edilmez bu kavga için adeta yaratıldım havasında. Ama biz sevgi için geldik. 15 Yıldır biz bunun mücadelesini verdik. Birliğin beraberliğin bu ülkede özellikle dayanışmanın barışın egemen olması için bir mücadele veriyoruz. Tabi bütün bunlarımız bu hedeflerimiz sevgi arayanlar içindir barışı arayanlar içindir. Aynen şu anda Gabar'da Cudi'de Bestler Deresi'nde vatandaşıma saldıranlar hangi tuzakları kuruyorsa biz de aynı tuzaklarla onlara gereken cevabı vermeyi biliriz. Sayın Kılıçdaroğlu aynı anlayışı ile yoluna devam etsin. Biz de bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Benim ülkemin birlik beraberlik anlayışı hamdolsun çok iyi konuma geldi. Eski Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu yok. Biz şimdi yeni bir atmosfer oluşturuyoruz. Orada şimdi geceleri sokağa çıkmama gibi bir durum yok. Artık vatandaşlarımız da geceleri dışarıya çıkabiliyor.



SALDIRAN GRUPTA ALKOLLÜ KİŞİLER DE VAR



Ben süreci yakından takip ettim. Oraya gelenler arasında alkollü olanların olduğu da söylendi bana. Çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Bizim dinimizde değerlerimizde siz kalkıp da defnedelien bir insanın mezarına yönelik seversin sevmezsin böyle bir müdahale tarzı yoktur. Bu bir annedir ve evladı da cezaevinden yasal olarak iznini almış annesinin defin merasimine gelmiştir. Konuyu İçişleri Bakanım bana ilettiğinde ben de kendisine şunu söyledim Bu zaten bizim değerlerimizde böyle bir şey yok. Böyle bir şeye hakları da yok. Bence siz mevtanın sahiplerine şunu teklif etseniz. Biz kendilerine uçak tahsis edelim memleketlerine gönderelim kendi topraklarında defnetsinler bu arada beni tekrar Süleyman Bey aradı 3 yer düşünüyorlar dedi. Elazığ, Tunceli, Mersin ben de dedim ki memleketi neresi ise onu teklif et dedim. Tunceli olduğunu söyledi. Kendileri de uçakla değil otobüsle gideceklerini söylemişler. Ben de o zaman tüm güvenlik tedbirlerini alın dedim.