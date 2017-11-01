Barzani'nin görev süresi sona erdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresi bugünden itibaren sona erdi ve yetkileri hükümet, parlamento ile adalet konseyine devredildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, geçtiğimiz hafta pazar günü düzenlediği olağan oturumda 12 yıllık başkanlık süresinin bir daha uzatılmasını kabul etmeyip, görevi bırakan IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin yetkilerini oy çokluğuyla hükümet, parlamento ve adalet konseyine verildi.



Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Barzani'nin devredilen görevlerinin en önemlisi olan başkomutanlık ve güvenlik yetkisinin yeğeni Başbakan Neçirvan Barzani'ye devredildiğini ifade etti.



Maruf, başkanın başkomutanlık, Peşmerge ve güvenlik birimleri ile olağanüstü hal ilanı gibi yetkileri başbakana, yasaları onaylama veya veto etme, başbakan ve hükümetten güvenoyunun çekilmesiyle seçime gidilmesi kararı parlamento başkanına, hakim ve savcı ataması ile idam kararı ve genel af yetkisinin ise adalet konseyine devredildiğini kaydetti.



IKBY başkanlığının yeni seçimlere kadar dondurulduğunu dile getiren Maruf, önümüzdeki süre içerisinde başkanlık yasasının parlamento tarafından değiştirilmesi halinde bölge başkanının halk tarafından değil parlamento üyelerince seçileceğini söyledi.



Barzani'nin bundan sonra görevine Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı olarak devam edeceği kaydedildi.



Barzani, 29 Ekim tarihinde parlamentoya gönderdiği mektubunda, 12 yıllık başkanlık süresinin bir kez daha uzatılmasını kabul etmediğini belirterek, 1 Kasım itibariyle görevine devam etmeyeceğini bildirmişti.



