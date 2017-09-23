Barzani'den Türkiye açıklaması! Ölüm olsa da hazırız

Mesud Barzani, "Tehdit dilini kullanan Türk yetkililere bu mesajımın açık bir şekilde ulaşmasını istiyorum. Biz ne yaptık?" dedi.

Referanduma iki gün kala Barzani Türkiye'nin net tavrı ve 'Gayrımeşru' ilan etmesine rağmen geri adım atmıyor. Son olarak bugün Amerika'nın Sesi'ne açıklama yaparak 'sonunda ölüm olsa da hazırız' diyerek meydan okudu.



Amerikan’ın Sesi (VOA) Kürtçe Servisi’ne konuşan IKYB Başkanı Mesud Barzani, Beyaz Saray’ın “referandumu erteleyin” talebine ilişkin şöyle konuştu:



ÖLÜM DE OLSA HAZIRIZ!



“ABD’nin düşüncesinin değişmesi için çok çaba sarfettik. Bağımsızlık istemekle nasıl bir günah işliyoruz? Onlara, ‘Gelin amacımıza nasıl ulaşabileceğimizi konuşalım’ dedik. Ancak onlar ‘Referandum yapmayın ve gelin konuşalım’ diyorlar. İyi de neyi konuşacağız? Verilen herhangi bir garanti yok. Bunu yapma, ertele deniyor. ABD 14 yıldır aynı dille bizimle konuşuyor. 1960 ve 1970 yıllarında değiliz. Artık kendi kaderimizi tayin etme zamanı geldi. Hiç kimsenin bize yol çizmesini istemiyoruz. Bunun sonunda ölüm de olsa hazırız.”



TÜRK YETKİLİLERE AÇIK MESAJ



Başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istediğinin söyleyen Başkan Mesud Barzani, şöyle devam etti:



“Umarım referandum Türkiye ile olan ilişkilerimizi etkilemez. Ancak hiç kimsenin tehdidini de kabul etmiyoruz. Tehdit dilini kullanan Türk yetkililere bu mesajımın açık bir şekilde ulaşmasını istiyorum. Biz ne yaptık? Bir halk bağımsız olmak istediğini söylüyor. Buyrun bunu neden istediklerinin sorun.”