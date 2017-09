Barzani referandum kararını gözden geçirmeli

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Barzani'nin tekrardan bu kararı gözden geçirmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin referandum kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.



Bursa merkez Nilüfer İlçesinde Vali İzzettin Küçük ve milletvekilleriyle bir iş merkezinin açılışını yapan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Çavuşoğlu, Barzani'nin referandum açıklamasıyla ilgili yöneltilen soruya karşılık, "Ortadoğu'da, maalesef düşünülmeden ve irdelenmeden yürütülen politikalar nedeniyle çok büyük sorunlar yaşandığını hepimiz müşahede ediyoruz. Ortadoğu bu nedenle keşkeler mezarlığına döndü. Barzani'nin referandum kararıyla ilgili yürüttüğü politika keşkeler ve pişmanlıklardan başka bir netice doğurmayacak." ifadesini kullandı.



Barzani'nin açıklamasının, akıl tutulmasından öte yanlış olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Biz, 22 Eylül'de inşallah önce Milli Güvenlik Kurulu ardından da Bakanlar Kurulunu toplayacağız. Bu çerçevede alınacak kararları net bir şekilde kamuoyu görecek. Ortadoğu'da sınırlar çizilirken maalesef köyler ikiye ayrılmış, akrabalar, aileler cetvellerle parça parçaya bölünmüştür. Bugün de ellerinde cetvellerle cirit atanların olduğu böyle bir coğrafyada böyle bir kararı almak iyi niyetle bağdaşmayan bir tutumdur. Bir kasıt vardır diye düşünüyoruz. Etle tırnak misali birbirinden ayrılmayan milletlerin arasına nifak saçanlar, nefret tohumları ekenler ve bunların arkasında kimler olduğunu biz geçmişten biliyoruz. Mutlaka Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ortadoğu coğrafyasını bir bataklık olarak insanlık dışı bir şekilde ifade edenlerle yol tutanların mutlaka yolda kalacaklarını ifade etmek istiyorum. Türkiye'yi yok sayanların mutlaka yanılacağını ifade etmek istiyorum. Unutulmaması gereken bir husus var ki Türkiye bölgeyle ilgili olarak ortaya çıkan durumlar karşısında takıntılı tutumunun, bu coğrafyada yaşayan bütün kesimlerin, herkesin menfaatine, ortak faydasına düşünülen bir anlayışın ve iradenin ürünü olduğunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla Barzani'nin tekrardan bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini, zaten var olan sorunlarına yeni bir sorun eklenmesinin mevzubahis olacağını ve bölgede fayda değil yeniden kaos, çatışma sürecine yol açacağını ifade etmek istiyorum."



AFRİN'DEKİ GELİŞMELER



Afrin'deki gelişmeleri değerlendirmesi istenen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını kaydetti.



Bu açıklamanın devam eden süreçte Kuzey Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde asla bir terör koridoruna müsaade edilmeyeceği yönünde olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamasını yaparken, bir hususa özellikle dikkati çekerek, 'Silahlı kuvvetlerimiz bu konuda tedbirleri alacak.' dedi. Bu noktada alınacak tedbirlerin neler olduğunu izahtan vareste olduğunu söylemek istiyorum. Biz bölgede hele hele sınırlarımıza yakın bölgede bir oldu bittiye mutlaka karşı çıkacağımızı ve buna müsaade etmeyeceğimizi, bu noktada Türkiye'nin güvenliği için, ülkenin iç barışı ve geleceği için mutlaka gereken adımları her cihette atılabileceğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.



CELAL ÇELİK'İN FETÖ'DEN TUTUKLANMASI



Çavuşoğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:



"Başbakanımız Binali Yıldırım, dün 'Biz dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Neyle suçlandığını da tam olarak bilmiyoruz. Bu konuda değerlendirme yapmak doğru değil.' dedi. Aynı şekilde adaletin tecelli etmesinden yanayız. Kılıçdaroğlu, avukatının avukatlığını yapmaya soyunmuştur ve her zaman olduğu gibi yine FETÖ ile olan mücadelemizi hedef almıştır. Maalesef Kılıçdaroğlu gergin olabilir, bundan üzüntü duyabilir ama yapacağı açıklamaların her zaman olduğu gibi FETÖ ile yapılan mücadeleyi hedef almasının düşündürücü olduğunu da ifade etmek istiyorum. Maalesef Kılıçdaroğlu devam eden süreçte hiçbir şekilde Pensilvanya'yı gülümsetmeyen, orayı sevindirmeyen bir söz söylemiyor. Bunu aynı şekilde PKK için de yapıyor. Biliyorsunuz bir milletvekili ve onun sözleri sonucunda kendisinin de destek verecek mahiyette açıklamalardan anlıyoruz ki artık Türkiye'nin, PKK'nın ve FETÖ derdiyle dertlenen bir ana muhalefeti var. Bu Türkiye için hiç de hoş olmayan hiç de kabul edemeyeceğimiz bir tutum ve davranıştır. Bu aynı zamanda CHP'ye oy vermiş kardeşlerimizi de rahatsız eden bir tutum. Şehitlerimizin ruhunu da muazzep eden bir durum. Dolayısıyla şunu bilmeli Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğu tarihten itibaren 8 seçim kaybetti. Eğer hala terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmaya devam ederse, hem PKK'nın hem FETÖ'nün derdiyle dertlenmeye devam ederse, 9. seçimde de mağlup olması mukadderdir."