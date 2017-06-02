Barzani, Putin ve Lavrov ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, St. Petersburg Ekonomik Forumu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğü bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in forum kapsamında Barzani ile kısa bir görüşme yaparak, Rus enerji şirketi Rosneft ile IKBY arasındaki iş birliğini ele aldığı ifade edildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Lavrov ve Barzani'nin görüşmesinde, enerji alanı başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin durumu ve Rus firmalarıyla yürütülen projelerin değerlendirildiği belirtildi.



Görüşmede ayrıca Irak ve Suriye'deki son gelişmeler ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele konularının gündeme geldiği kaydedildi.



Enerji şirketi Rosneft'ten yapılan açıklamada, IKBY ile enerji kaynaklarının keşfi ve üretimi alanlarında iş birliğinin genişletilmesini öngören bazı anlaşmalar imzalandığı duyuruldu.