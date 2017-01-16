Barzani görevi bırakıyor mu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Başkan Mesut Barzani’nin görevini bırakma kararını aldığını duyurdu. Ancak bazı kaynaklar bu haberi yalanladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin istifa kararı aldığını açıklndı.



Konuyla ilgili açıklama, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Ofisinden yapıldı. Açıklamada, Mesud Barzani'nin "ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek ve uzlaşmaya zemin açmak" amacıyla görevini bırakma kararı aldığı belirtildi.



YALANLANDI İDDİASI



Öte yandan, bazı Kürt yetkililer de haberin asılsız olduğunu, haberlerin kasıtlı yapıldığını belirtti.



Yenişafak'ta yer alan habere göre; Kürt yetkililer, bölgenin çok kritik bir süreçten geçtiğine vurgu yaparak, "buna medya deği, bölge halkı karar verir" yorumunu yaptı.



DAVOS'A GİTTİ



Kürt yönetimi yetkilileri, istifa haberlerinin yalan olduğunu ve Barzani'nin Davos zirvesi için gittiğini belirttiler.

Kaynak: haber7