Barzani çetesinin referandumu 'rezalet, melanet ve ihanettir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Barzani çetesi, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacakmış. Bunun adı 'rezalet, melanet, ihanettir'. Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasının en ağır yankısı Türkiye'den hissedilecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu.



2016-2017 eğitim ve öğretim yılı tamamlanarak yaz tatiline geçildiğini, çocukları karne heyecanı sardığını belirten Bahçeli, karnenin görünüşte bir kağıt parçası olsa da bir dönemin özeti, gösterilen çabaların semeresi, çalışma ve mücadelenin sonucu olduğunu kaydetti.



Bahçeli, karnenin parlak veya sönük görülebileceğini, notların düşük ya da yüksek olabileceğini ama önemli olanın azim, başarma iradesi ve en iyiyi arama gayreti olduğunu vurguladı.



Mukaddesi ve davası olmayan, bir fikir ve ülkü uğruna fedakarlık yapmanın zirvesine talip olmayan bir neslin varlığının tesadüfi olduğuna işaret eden Bahçeli, "Karneye değil karaktere bakalım. Nota değil niyete, kemiyete değil keyfiyete dikkat edelim. Kırık düzelir, az çoğalır, yüksek de düşebilir." paylaşımında bulundu.



"SANIYORUM KRİPTO ELLER DEVREDE"



Bahçeli, mecazi anlamda da olsa karnenin sadece okullarda verilmediğini, hayatın her alanı ve tarafının aslında bir imtihan ve mücadele sahasından ibaret olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Mesela adalet karnemize bakalım, adeta damatların kalemiyle kapkara kesilmiş durumda. Kayırma, arkalama, hatır almış başını yürümüş halde. Adaletten kurtulmak için ille de meşhur ve mevki sahibi birisinin damadı, yakını, akrabası, onu bunu mu olmak lazım? Madem bir kişi suçsuz, niye tutuklanır? Hadi tutuklandı, niye bırakılır? Sanıyorum kripto eller devrede, kaos emelleri siyasi çemberdedir."



Milli bekanın karnesine de değinen Bahçeli, "Barzani çetesi 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacakmış. Bunun adı 'rezalet, melanet, ihanettir'. Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasının en ağır yankısı Türkiye'den hissedilecektir. Buna izin verilemez, buna göz yumulamaz." ifadesini kullandı.



"ADALET SÖNERSE..."



Bahçeli, adalet ve beka karnelerindeki kırık döküklerin alarm verici olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye koşmak zaaflık, zavallılık, zayıflıktır. Uyarıyorum, adalet sönerse, beka yıkılırsa geriye üzerinde ağlaya ağlaya bile olsa telafi ve ikame edemeyeceğimiz bir harabe kalacaktır. Karanlık bir ormanda meşale gibidir adalet. Üzerinde yaşadığımız çetin vatan coğrafyasında hayat ve varlık ülkümüzdür beka. Vicdan karnemize bakacak olursak, umut verici olmadığını görürüz."



"BÖLGESEL GERİLİM HAD SAFHADA"



Körfez ülkelerinin elinin silahta, küresel ve bölgesel gerilimlerin had safhada olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Akbabalar uçuyor etrafımızda, çakallar geziyor hisarlarımızda. Petrol, gaz, çıkar kavgaları derken bir medeniyet parçalanıyor yanı başımızda. Öyle bir aydayız ki Müslüman'ın Müslüman'a kanı, canı haramdır. Ancak karanlığa öyle alışılmış ki yıldızlar bile rahatsız ediyor birilerini." ifadelerini kullandı.



"Ahlak ve siyaset karnesini hiç sormayın. Zeytinin karası helaldir temize çıkarır, siyaset ve ahlakın karası zelildir, çöküşe götürür." görüşünü dile getiren Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:



"Karnesi iyi olanlara sözüm yok ama kırığı olana, sınıfta kalanlara diyorum ki, 'en masum sizlersiniz. Çalışır düzeltir, düzlüğe çıkarsınız. Allah başka keder vermesin, mühim olan millet ve vatan sevgisinden, bayrak aşkından, vicdan ve insanlık karnesinden kötü not alınmamasıdır."