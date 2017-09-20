Barzani ateşle oynuyor

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, IKBY'nin referandum kararı için, "Bu, tehlikeli bir yoldur, doğru bir iş değildir. Barzani ateşle oynuyor. Bu ateş Barzani'yi önce yakar, sonra da başkalarını yakar." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, IKBY'nin referandum kararı hakkında, "Bu, tehlikeli bir yoldur, doğru bir iş değildir. Barzani ateşle oynuyor. Bu ateş Barzani'yi önce yakar, sonra da başkalarını yakar. Doğru olan bu ateşle oynamaktan vazgeçmektir, aklıselime teslim olmak, referandumu iptal etmektir." dedi.