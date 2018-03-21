Bartın'daki FETÖ/PDY Davaları

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi."

- Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen Fatih Güler, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı ve yakınlarının da yer aldığı duruşmada Güler, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini, silahlı terör örgütü üyesi ve sempatizanı olmadığını öne sürdü.

Telefon hattında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" çıktığı iddiasını da reddeden Güler, telefonuna yüklediği müzik programları nedeniyle "Mor Beyin" mağduru olabileceğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dijital materyallerle ilgili müzekkere cevaplarının beklenmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.

- İkinci dava

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada da "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında dava açılan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Cemil Kırım'ın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, tanıklardan Z.G, Kırım'ın kendisini sohbet toplantılarına çağırdığını söyledi.

Tanıkların, aleyhteki iddialarını reddeden Kırım, kullandığı hatla ilgili iddianamede yer alan "ByLock" iddiasını kabul etmeyerek, terör örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" indirdiği, kullandığı ve başkalarının telefonlarına da aynı programı yüklediği, talimatla Bank Asya'ya para yatırdığı, sohbet düzenlediği, örgüt adına para topladığı, adliye personelinden sorumlu "il imamı" olduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya katılmadıklarını belirtmesi ve savunma için süre talep etmesi üzerine duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu 2 sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA