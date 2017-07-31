Bartın'daki FETÖ davasında karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis memuru 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Mehmet Pirici, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden ihraç edilen eski polis memuru tutuklu sanık Pirici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.



Pirici, savunmasında, hakkındaki tanık ifadelerini kabul etmediğini belirterek, sohbetlere gitmediğini iddia etti.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Pirici'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.