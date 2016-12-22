Bartın'da FETÖ/PDY soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait "ışık evleri"ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgüte ait "ışık evleri"ne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 20 kişi gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.



Gözaltındaki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA