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Barselona'da Katalan bakanlar hakkında tutuklama kararına protesto

Barselona'da Katalan bakanlar hakkında tutuklama kararına protesto

İspanya'nın Barselona kentinde Katalan Parlamentosu'nun önünde bir araya gelen göstericiler, "tutuklu siyasi liderler için özgürlük" yazılı pankartlarla, Katalonya Özerk Yönetimi'nin başkan yardımcısının ve 7 eski bakanının tutuklanma kararına karşı protesto gösterisi düzenledi.
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Dünya 03 Kasım 2017 - 10:10

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