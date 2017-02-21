Barış mesajını dünyaya karikatürle veriyor

İtalya'da düzenlenen "Barış ve Hoşgörü" konulu karikatür yarışmalarında iki kez dünya birinciliği kazanan 16 yaşındaki Orhanoğlu, verdiği farklı barış mesajlarıyla dikkati çekiyor.

16 yaşındaki Abdulhakim Orhanoğlu, İtalya'daki Spilimbergo Ortaöğretim Enstitüsünce düzenlenen "Barış ve Hoşgörü" konulu Uluslararası Karikatür Yarışması'nda 2014 ve 2016'da birincilik kazandı.



Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfında okuyan Orhanoğlu, yaptığı açıklamada, Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulunda 6 ve 8'inci sınıflarda okurken yarışmaya katıldığını ve iki yarışmada da dünya birincisi olduğunu söyledi.



Dört yıldır resim ve karikatürle uğraştığını anlatan Orhanoğlu, "Barış ve Hoşgörü" konulu Uluslararası Karikatür Yarışması'na ilk defa 6. sınıfta katıldığını dile getiren Orhanoğlu, "Barış ve Hoşgörü konulu karikatür yarışması olduğunu öğrendim. Uzun bir çalışma sonucunda bir karikatür kurguladım." dedi.



Katıldığı yarışmaya sunduğu karikatürün 3 bölümden oluştuğunu aktaran Orhanoğlu, şunları söyledi:



"Birinci bölümde barışı temsil eden barış güvercini yumurtluyordu. İkinci bölümde bir el o yumurtayı alıyordu. Üçüncü bölümde son olarak o yumurtayı alan aynı el Afrikalı bir çocuğa o yumurtayı veriyordu. Yumurta barış işareti oluyordu. Burada vermek verdiğim mesaj, barış her şeye çare olabileceği gibi açlığa da çare olabilirdi."



EKONOMİ GRAFİĞİNDE GÜVERCİN VE TANKLAR



Orhanoğlu, 2016'da da kendisine dünya birinciliği getiren karikatür için çok çaba sarf ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:



"Bu karikatürümde, ekonomi grafiğini işledim. Ülkeler birbiriyle barış halinde olduğu zaman dünya ekonomisinin ivmesi çok yükseliyor, grafik yukarı doğru çıkıyor. Birbirleriyle savaş halindeyken ise ekonomi düşüyor."



Orhanoğlu, Ortadoğu'da ve dünyada öldürülen masum pek çok insan bulunduğuna işaret ederek "Bunlar beni çok duygulandırıyor. Bu karikatürümle insanlara bir mesaj verebildiysem bu büyük bir mutluluktur benim için." görüşünü kaydetti.