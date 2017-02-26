Barcelona'ya 3 puanı Messi getirdi
Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında karşılaştığı Atletico Madrid'i 2-1 yendi.
La Liga'nın 24. haftasına 45 puanla 4. sırada giren Atletico Madrid, 51 puanı bulunan Barcelona'yı ağırladı. Barcelona'da sakatlığı süren milli futbolcu Arda Turan, eski takımı Atletico Madrid'e karşı forma giyemedi.
Katalan ekibi, Rafinha'nın 64. dakikadaki golüyle öne geçti. Rakibine, 70. dakikada Godin ile cevap veren Atletico Madrid, skoru 1-1'e getirdi.
Müsabakanın 86. dakikasında sahneye çıkan Messi, kaydettiği golle Barcelona'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Barcelona böylece ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.