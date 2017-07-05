Katar'daki Türk restoranı Barcelona yıldızlarını ağırladı

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ülkedeki en büyük Türk restoranı "Şazeli Katar", Barcelona oyuncularını ağırladı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ülkedeki en büyük Türk restoranı "Şazeli Katar", Barcelona oyuncularını ağırladı.



Aspire Dome Spor Akademisi ile Katar Mall'un davetiyle Doha'ya gelen Barcelonalı futbolcular Gerard Pique, Jordi Alba ve Sergio Busquets Türk restoranı "Şazeli Katar"da ağırlandı.



Yemek programından sonra yıldız futbolcuların basına açık toplantı düzenlemesi planlanıyor.



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında ülkesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında onuruna verdiği yemek için seçtiği ülkedeki en büyük Türk restoranı "Şazeli Katar", Katar basınında büyük ilgi görmüştü.



İki liderin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan "Şazeli Katar" isimli bir Türk restoranında yediği öğle yemeğini Eş-Şark gazetesi, "Majesteleri Katar Mall'da öğle yemeği verdi... Majesteleri ve Erdoğan bölgesel konuları ele aldılar." başlığını atmıştı.