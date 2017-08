Barcelona'dan Türklere teşekkür

Barselona polisi, dünkü terör saldırısında yaralanlara yardım eden Türk restoranının işletmecisi ve çalışanlarına teşekkür etti.

Barselona'da dünkü saldırının ardından restoranın kapılarını yaralılara açan ve onlara yardım eden Rey de Estambul'un işletmecisi Ercan Can, büyük takdir topladı.



AA muhabirine konuşan Barselona emniyet yetkilileri, restoran çalışanları ve işletmecisinin kendilerine çok büyük yardımlarının olduğunu belirterek, gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür etti.



Ercan Can (27) da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polis ağır yaralılara dokunmuyordu. Hafif yaralıları da kenarı taşıyordu. Biz de dükkanımızı açtık. Polisle birlikte 5-6 yaralıyı restoranın içine taşıdık. 40 dakika sonra ambulans geldi ve yavaş yavaş yaralıları çıkardılar. Bugün de Katalan polisi gelerek bize yardımlarımız için teşekkür etti." diye konuştu.



"ŞOKU ATLATAMADIM"



Minibüsün insanların içine daldığını fark etmediğini söyleyen Can, "Gece uyuyamadım. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Çok ağır yaralılar vardı. Şoku halen atlatamadım." ifadesini kullandı.



Barselona'yı hedef alan saldırıda 13 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.