Barcelona'dan 708 milyon avroluk rekor gelir

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelir elde etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelir elde etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı.



Barcelona Kulübü, 18 milyon avro net kazanç elde edildiğini belirterek, 2021'de 1 milyar avro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.