Barcelona'daki terör saldırısında ölü sayısı 14'e yükseldi

İspanya'daki terör saldırısı Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından kınanırken, teröre karşı birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, "Barcelona'da terör sahnelerinin şoku ve dehşetini yaşadığını" belirttiği Twitter mesajında, düşünce ve dayanışmayla İspanya halkı ve tüm kurbanların yanında olduklarını belirtti.



OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da Twitter'dan yayımladığı mesajında, OECD olarak saldırıları sert biçimde kınadıklarını ifade ederek, "Şiddet, daha güzel bir dünya hedefimize engel olamayacak." ifadelerini kullandı.



AKPM adına en yaşlı Başkan Yardımcısı sıfatıyla mesaj yayımlayan Sir Roger Gale, 14 kişinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını aktardı.



Gale, "Bu anlamsız şiddeti kınıyor ve korkunç kayıpların yasını tutuyoruz." ifadelerini kullanarak, saldırının sadece demokrasiyi savunmadaki kararlılıklarını ve medeniyet değerlerine verdikleri desteği artırdığını vurguladı.



AKPM'nin İspanyol Başkanı Pedro Agramunt'un, nisan ayında beraberindeki bir grup parlamenterle Suriye'de Beşşar Esed'i ziyaret ettiği ortaya çıkmış ve AKPM Genel Kurulu tarafından tüm yetkileri elinden alınmıştı.



İspanya'nın Barcelona kentinde dün bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.