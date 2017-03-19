Barcelona'da bağımsızlık karşıtı gösteri

İspanya'nın Barcelona kentinde binlerce kişi, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı yürüdü.

İspanya'nın doğusundaki Barcelona kentinde binlerce kişi ellerinde İspanyol bayrağı ile Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı yürüyüş yaptı.



"Sociedad Civil Catalana" adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılan gösteriye, İspanya'da iktidarda olan Halk Partisi, ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi'nin Katalonya'daki kolu "PSC" ve liberal görüşlü Ciudadanos partileri de destek verdi.



"Özgürlük, demokrasi ve birlikte yaşam için darbeyi durduralım" yazılı pankart taşıyan gruptakiler, "Bizi kandırmayın: Katalonya İspanya'dır", "Ben İspanyolum", "Darbecileri durduralım" şeklinde slogan attı.



Katalonya özerk yönetimi hükümetini ve Katalan başkanı Carles Puigdemont'u "darbeciler" diye niteleyen göstericiler, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin çok ciddi tehdit oluşturduğunu ve durdurulması gerektiğini savundu. "Sociedad Civil Catalana" örgütünün başkanı Mariano Goma yaptığı konuşmada "Korku, utanç ve sessizliği evde bıraktık. Her ne kadar mevcut Katalan yönetim bize kötü imajı vermeye çalışsa da bizler kötü Katalanlar değiliz. Biz çoğunluğuz ve tarihin doğru yerinde saf alıyoruz." dedi.