Barcelona tarih yazdı

Son 16 turu ikinci maçlarında, Barcelona, PSG'yi 6-1, Borussia Dortmund ise Benfica'yı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla Barcelona ve Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Barcelona ve Borussia Dortmund çeyrek finale çıktı.



Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği mücadelede İspanya'nın Barcelona takımı, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) Camp Nou'da ağırladı.



İlk maçta deplasmanda PSG'ye 4-0 yenilen Barcelona, rövanşta ilk atağında golü buldu. Henüz 3. dakikada Rafinha'nın sağ kanattan ortasını uzaklaştırmaya çalışan PSG defansının hatasında araya giren Luis Suarez, kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi. PSG'li Thomas Meunier, topu kale çizgisinden çıkarmaya çalışsa da golü engelleyemedi ve Barcelona 1-0 öne geçti.



Ataklarını sıklaştıran Barcelona'da Suarez'in ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Andres Iniesta, zor pozisyonda topu kaleye doğru çevirdi. PSG'li Layvin Kurzawa, ters bir vuruş yaparak meşi̇n yuvarlağı 40. dakikada kendi̇ kalesi̇ne gönderdi̇ ve Katalan temsilcisi, soyunma odasına 2-0 önde girdi.



İkinci yarıya da ataklarla başlayan Barcelona, farkı 3'e çıkardı. Neymar'ın ceza sahasında PSG'li Meunier tarafından düşürülmesinin ardından hakem Deniz Aytekin penaltı noktasını gösterdi. Lionel Messi, penaltıyı gole çevirerek takımını 3-0 öne geçirdi.



Bu golün ardından toparlanan PSG'de 52. dakikada Edinson Cavani'nin şutunda top direkten döndü. Kontrataklarla etkili gelen PSG'de, Lucas'ın uzun ara pasında topla bir kez daha buluşan Cavani, 62'nci dakikada düzgün bir vuruşla takımını rahatlatan golü atarak skoru 3-1'e getirdi.



Pes etmeyen Barcelona, 88'inci dakikada Neymar'ın frikikten attığı şık golle skoru 4-1'e getirdi. Suarez'in düşürülmesiyle bir penaltı daha kazanan Barcelona'da topun başına geçen Neymar, 90+1'inci dakikada bir kez daha ağları sarsarak skoru 5-1 yaptı.



Turu geçmek amacıyla kaleci Marc-Andre ter Stegen dahil 11 kişiyle rakip alanda baskı kuran Barcelona'da Neymar'ın ceza sahasına doldurduğu topa gelişine vuran Sergi Roberto, 90+5'te skoru 6-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.



Barcelona'da maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Turan, 65'inci dakikada oyuna dahil oldu.



BARCELONA TARİHE GEÇTİ



Katalan temsilcisi, ilk maçta deplasmanda 4-0 yenildiği PSG'yi 6-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.



Bu sonuçla Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4 farkla geriden gelerek tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.



DORTMUND 4 GOLLE ÇEYREK FİNALDE



Gecenin diğer karşılaşmasında Almanya ekibi Borussia Dortmund, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı Signal Iduna Park'ta konuk etti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Borussia Dortmund, ilk köşe vuruşunu golle sonuçlandırarak 1-0 öne geçti. 4. dakikada Ousmane Dembele'nin ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Christian Pulisic topu arka direğe doğru keserek Pierre-Emerick Aubameyang ile buluşturdu. Gabonlu golcü, düzgün bir kafa vuruşuyla takımı adına fileleri havalandırdı.



Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, devreyi 1-0 önde kapattı.



İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Borussia Dortmund, üst üste goller buldu. 58'inci dakikada Lukasz Piszczek'in ara pasıyla ceza sahasında topla bulaşan 18 yaşındaki ABD'li oyuncu Pulisic, bekletmeden sert bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.



61'inci dakikada Marcel Schmelzer'in sol taraftan ortasında ceza sahasında topla buluşan Aubameyang, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.



Hız kesmeyen Almanya temsilcisinde Aubameyang, 85'inci dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golüne imza attı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 4-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.