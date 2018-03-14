Barcelona Chelsea Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta ?

Barcelona Chelsea Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta ? Daha önce birçok kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçta turu geçen taraf hangisi olacak ?

Barcelona ile Chelsea arasında oynanacak dev maçta turu geçen takım hangisi olacak ? Daha önce birçok kez karşı karşıya gelen bu iki takım arasındaki mücadeleler kıran kırana geçmişti. İlk maçı İngiltere’de 1-1’lik sonuçla berabere tamamlayan bu iki takım, bugün İspanya’da kıyasıya mücadele edecek. Peki Barcelona Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta oynanacak ?

Son 16 turu rövanş karşılaşmaları bu gece sona erecek. Temsilcimiz Beşiktaş’ın da içinde bulunduğu Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçları bugün itibari ile sona erecek ve artık tüm çeyrek finalistler belli olacak. Geçtiğimiz günlerde oynanan Son 16 turu rövanş karşılaşmaları sonucu Real Madrid, Juventus, Roma, Sevilla, Manchester City ve Liverpool çeyrek finale kalan takımlar olmuştu.

Barcelona Chelsea Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta ?

Bu akşam saat 22:45’de İspanya’da oynanacak Barcelona Chelsea maçını ünlü Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Karşılaşmayı Tivibu Spor 3 kanalından Canlı olarak seyredebilirsiniz.

Muhtemel 11'ler,

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Paulinho, Rakitic, Busquets, Denis, Messi, Suarez

Teknik Direktör: Ernesto Valverde

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses, Alonso, Fabregas, Kante, Pedro, Willian, Hazard

Teknik Direktör: Antonio Conte

Dev Maç Öncesi Bazı İstatistikler

İlk maçı Stamford Bridge’de 1-1 lik skorla berabere tamamlayıp tur şansını İspanya’ya bırakan bu iki takım arasındaki birkaç istatistik dikkat çekiyor.

Chelsea, Barcelona ile oynadığı son 8 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 6 beraberlik alarak bu alanda dikkat çekiyor. Barcelona ise son 39 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarından ise sadece 4 mağlubiyet aldı. Ayrıca Barcelona’yı Camp Nou’da yenebilen tek İngiliz takımı Liverpool idi. (Şubat 2007, 2-1).

Grup maçlarında Atletico Madrid’i yenen Chelsea, bu akşam Barcelonayı’da yenerse aynı sezonda iki İspanyol takımını yenen üçüncü takım olacak. Bu takımlardan biri Roma diğeri ise Milan’dı.

Dikkat çeken bir diğer istatistik ise Luis Suarez’den. Şampiyonlar Ligi’nde tam 881 dakikadır golle buluşamayan Luis Suarez, turnuvadaki en golsüz sezonunu geçiriyor.

Londra’da oynanan karşılaşmada Chelsea karşısına 9. Kez çıkan Lionel Messi ise bir ilki gerçekleştirmiş ve Chelsea’ya karşı ilk golünü atabilmişti.

Kaynak: ajanshaber.com