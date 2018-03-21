Barcelona Başkanı Bartomeu'nun Cengiz yorumu

FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun Cengiz Ünder'i yakından takip ettiğini söyledi.

Son haftalarda attığı gollerle Roma'yı sırtlayan isim olan Cengiz Ünder'i talipleri artmaya başladı.

FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun yıldız futbolcu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

100 MİLYON EURO DA VERİRİZ

Tutumlu, "Başkana 'dikkat et bak bir Türk daha gelebilir' dedim. 'Evet, Cengiz Ünder gelebilir' dedi. '80 milyon Euro civarında bedeli var' denildi başkan 'oynayacaksa 100 milyon Euro da veririz' dedi" şeklinde konuştu.

1-2 DAHA ROMA'DA KALMASI LAZIM

Bayram Tutumlu, "Cengiz'i herkes istiyor. Benim tavsiyem ona Roma'da 1-2 sene daha oynaması lazım. Cengiz'in çok önemli bir geleceği var. Cengiz ya da onu yönetenler erken hamle yaparlarsa yanlış olurdu." dedi.



M.CİTY'YE GİDİYORDU BEN ENGELLEDİM

FIFA menajeri, "Manchester City takımına gidiyordu, ben Göksel Bey ile görüştüm. Göksel Bey burada doğru bir hamle yaptı. Manchester City'e gitse orada oyuncuları başka takımlara gönderebiliyorlar." ifadelerini kullandı.