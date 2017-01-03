Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi

Sınır dışı edilen Şansal'a, geldiği uçaktaki ve havalimanındaki vatandaşlar yoğun tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, İstanbul'a getirilerek gözaltına alındı.



Sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerin yayınlanması üzerine KKTC'den sınır dışı edilen Şansal'ın da bulunduğu Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.



Polisler tarafından uçaktan indirilen Şansal, burada kendisine tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi. Bu kişilere engel olabilmek için yoğun çaba harcayan polisler, Şansal'ı, polis aracına bindirerek havalimanından ayrıldı.



Şansal'a yolculuk sırasında uçaktaki vatandaşların da tepki gösterdiği öğrenildi.



Gözaltına alınan Şansal, çok sayıda polis eşliğinde getirildiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şansal, daha sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.