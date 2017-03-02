Barbaros Şansal tahliye edildi

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan modacı Barbaros Şansal, tahliye edildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, hakkındaki iddianamenin kabul edildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi dosyasının tutuklu sanığı Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç'ın, müvekkilinin tutukluluk halinin devamına ilişkin karara 22 Şubat'ta itiraz ettiği ve bunun değerlendirildiği belirtildi.



Atılı suçun yasada öngörülen ceza miktarı, ceza alması durumunda infaz yasasına göre cezaevinde kalması gereken ve tutuklulukta geçirdiği süre, suça konu delillerin büyük oranda toplanmış olması ve etki edebileceği bir delil bulunmamasının göz önüne alındığı belirtilen kararda, sanık Şansal'ın tutukluluk halinin devamına gerek bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.



Mahkemenin kararında, itirazın kabulü ile sanık Şansal'ın CMK'nın 109/3-a maddesi uyarınca tahliyesine hükmedilirken, Şansal hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanması da karara bağlandı.



ŞANSAL HAKKINDAKİ İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Şansal hakkında başlatılan soruşturmadan sonra hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iadesine karar verilen iddianame, savcılığın eksiklikleri gidermesinin ardından yeniden bu mahkemeye gönderilmişti.



Değerlendirmesini yapan mahkeme, tutuklu şüpheli Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamenin kabulüne hükmederek, ilk duruşmanın 16 Mart'ta yapılmasını ve Şansal'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.