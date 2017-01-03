Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi sigortalanacak

TPAO, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi'nin sigortalanması işi için ihaleye çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi'nin sigortalanması işi için ihaleye çıktı.



TPAO'nun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi'nin savaş riski, tekne-makina ve koruma-tazmin başlıklarında sigortalanması işi, hizmet alımı yoluyla ihale edilecek.



TPAO'nun Ankara'daki Genel Müdürlüğünde 23 Ocak 2017'de saat 14.30'da yapılacak ihale için ilgililer ihale saatine kadar teklif verebilecekler.



İhaleye katılacak yerli şirketler, ruhsatlı sigorta veya broker şirketi ruhsatlarını, yabancı şirketler ise Finansal Yürütme Otoritesi kayıt numarası ve belgelerini beyan edecekler.



Konsorsiyumların teklif veremeyeceği ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.



İhaleye konu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacak.