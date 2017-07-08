Baraja düşen yangın söndürme helikopteri çıkarıldı

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken düşen helikopter, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yangın söndürme helikopterinin çıkarılması çalışmalarına, Ulaştırma Bakanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve helikopterin bağlı olduğu Rus firmasından ekipler katıldı.



Yaklaşık 5 saat süren operasyon kapsamında 20 kişilik ekip tarafından, suda balonlar şişirilerek helikopter askıya alındı. Helikopter, daha sonra çıkarılabilecek en uygun nokta olan Tahtalı Barajı pompa istasyonunun bulunduğu bölgeye getirildi.



Helikopter, 100 ton taşıma kapasiteli vinç yardımıyla sudan tek parça halinde çıkarıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, helikopterin 2 gün inceleme amacıyla bölgede kalacağını, firmanın daha sonra helikopteri alacağını bildirdi.



Helikopter enkazındaki incelemede yakıt ve yağ tanklarında bir parçalanma olmadığının tespit edildiğini belirten yetkililer, helikopter sudan çıkarılırken çok tedbirli davranıldığını kaydetti.



Baraj gölüne helikopterden herhangi yağ veya kimyasal atığın karışmadığını ifade eden yetkililer, zaten içme suyu arıtma tesisinin, tehlikeli ağır metaller dahil tüm parametreleri arıtabilecek kapasitede bulunduğunu vurguladı.



Bu nedenle bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirten yetkililer, içme suyunun, aynı şekilde standartlara uygun şekilde İzmir halkına verildiğini bildirdi.



Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, 1 Temmuz'da öğle saatlerinde makilik arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale çalışması başlatılmıştı. Bu kapsamda Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken düşen yangın söndürme helikopterinde bulunan 3'ü Rus 5 görevli kurtarılmıştı.