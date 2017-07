Baraja düşen helikopterdeki personeli pilotun kuzeni kurtarmış

İzmir Gümüldür'de düşen helikopterdeki personelin kurtarılması için baraja can simidi atan kişinin, pilot Alperen Aydın'ın kuzeni Yılmaz Önal olduğu ortaya çıktı.

İzmir Gümüldür'deki orman yangınına müdahale etmek amacıyla Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalıştığı sırada düşen helikopterin personeline can simidi atarak kurtulmalarını sağlayan ekipteki kişilerden birinin, pilot Alperen Aydın'ın kuzeni Yılmaz Önal olduğu ortaya çıktı.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Tahtalı Barajı'ndan su aldığı sırada, bambisi sudaki bir cisme takılan ve havalanırken motor arazı nedeniyle suya düşen helikopterin, ikisi Türk 3'ü Rus personeline can simidi atarak kurtarma ekibi gelinceye kadar su üstünde kalmalarını sağlayan kişinin, AA'nın "Orman yangınlarına havadan ailece müdahale" şeklinde hikayesini haberleştirdiği pilot Yılmaz Önal olduğu belirlendi.



KUZENİ CAN SİMİDİ ATTI



İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde konuşlanan yangın söndürme helikopterinde 6 kişilik Ukraynalı ekiple görev yapan pilot Önal, diğer ekipler ile Gümüldür'deki orman yangınına, dün, gece karanlığı çökünceye kadar müdahale etti.



Günün ışımasıyla tekrar yangın söndürme çalışmalarına başlayan, 2'si Türk 3'ü Rus personelin bulunduğu helikopterin Tahtalı Barajı'ndan su alırken düştüğü bilgisi üzerine, diğer yangın helikopterleri bölgeye gitti.



Düşen helikopterdeki Türk pilot Alperen Aydın'ın kuzeni Önal'ın da bulunduğu ekip de bölgeye giderek kurtarma faaliyetine katıldı.



Önal, kendisi gibi pilot olan kuzeni Alperen Aydın ile Rus pilotlar Dimitri Kazov, Aleksei Votintcev, helikopter görevlisi Muhterem Gürtekin ve Aleksandr Kamornikov'a can simidi attı.



İmkanları ile helikopterden çıkmayı başaran personel, can simitleri sayesinde su yüzeyinde kaldı.



Bu sırada olay yerine ulaşan Tahtalı Barajı görevlileri, helikopter personelini bota alarak kıyıya getirdi.



"ORMAN YANGINLARINA HAVADAN AİLECE MÜDAHALE"



Kuzeninin de aralarında olduğu söndürme helikopteri personeline can simidi atarak kurtarılmalarında kritik rol oynayan Önal, geçen haziran ayında AA muhabirine açıklamalarda bulunmuştu.



Önal, İstanbul bölgesinde görev yapan helikopterin pilotu babası Yalçın Önal'ın yanı sıra Balıkesir yangın söndürme helikopterinin pilotu kuzeni Alperen Aydın ile yangınlara müdahale ettiklerini dile getirmişti.