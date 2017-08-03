Baraj göletlerine yavru sazan bırakılacak

DSİ tarafından, Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesislerinde üretilen 1 milyon 600 bin yavru balık, baraj göletlerine bırakılmaya başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesislerinde 1 milyon 600 bin yavru balık üretildi.



DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesislerinde bu yıl üretilen 1 milyon 600 bin pullu sazan Ege'deki baraj göletlerine bırakılıyor.



Mayıs ayında sağılan anaç pullu sazanlardan elde edilen yavrular, özel toprak havuzlarda beslendi. Boyları 6 ile 8 santimetreye ulaşan balıklar ise göllere salınmaya başlandı.



Şu ana kadar Yortanlı Barajı gölüne 40 bin, Beydağ Barajı gölüne 100 bin, Demirköprü Barajı gölüne 150 bin, Kestel Baraj gölüne 40 bin, Gölmarmara gölüne 150 bin, Sevişler Baraj gölüne 40 bin, Seferihisar Barajı gölüne de 30 bin pullu sazan bırakıldı.



Aydın ve Eskişehir Bölge Müdürlükleri sahasındaki göllere de balık veren DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Işıklı Baraj Gölüne 150 bin, Çine Baraj Gölüne 100 bin, Topçam Baraj Gölüne 70 bin pullu sazan saldı.



DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, 26 Temmuz itibari ile 870 bin yavru sazanı baraj göllerine bıraktıklarını kaydederek, geçen yıl tesiste üretilen 1 milyon 300 bin balığın baraj göllerine bırakıldığını anımsattı.



Bu yılki üretim rakamlarında büyük artış olduğunu aktaran Eker, "Bu rakamı bu yıl yüzde 25 oranında artırıp 1 milyon 600 bine çıkardık. Sezon sonuna kadar tüm pullu sazan yavrularını göllere atacağız. Balıkçılarımızın önümüzdeki yıl daha bereketli bir yıl geçirmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.