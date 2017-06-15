Bankalarda unutulan paralar için ek süre talebi

TÜDER Genel Başkanı Küçük, bankalarda unutulan paralara ilişkin zaman aşımının bugün sona erdiğini fakat vatandaşların yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı için bu sürenin uzatılmasını talep ettiklerini belirtti.

Türkiye Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yaptığı açıklamada, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi ve herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak, 10 yıl içinde aranmayanların zaman aşımına tabi olduğunu söyledi.



Bankalarda unutulan paralara ilişkin zaman aşımı için son tarihin bugün olarak belirlendiğini, bu tarihin sonrasına kalan işlemsiz hesapların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredileceğini hatırlatan Küçük, şunları söyledi:



"Bankalar bu çerçevede zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin duyurularını şubat ayından itibaren internet sitelerinden yayımlıyor. Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını, Mayıs 2017 sonuna kadar 'www.zamanasimi.org/tbb' internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebiliyordu. Bu nedenle bankaların internet sitelerinden sorgulama yaparak, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacağı olup-olmadığını öğrenebiliyor."



"BİLGİLENDİRME YETERLİ OLMADI"



Bu şekilde bilgilendirmenin yetersiz olduğunu savunan Küçük, şöyle konuştu:



"Bankalar ve sigorta şirketleri alacakları için yazı, sms gibi bilgilendirmeler gönderirken, ödemeleri için sadece duyuru yapıyor. Bu şekil bilgilendirme yapmak yeterli ve doğru değildir. Buradaki sorun, vatandaş sorgulama yapamıyor. Arama motoru, mayıs sonu kapatılmış. Yapılan açıklamalara göre, şimdiye kadar 528 bin 876'sı bankada, 125 bin 885'i de sigortada olmak üzere, parasını unutan 654 bin 761 kişi bulunuyor. Bu kişiler yaklaşık 115 milyon lirayı bankalarda, 42 milyon lirayı ise sigorta şirketlerinde unutmuş. Bugün kaç kişi başvurmuş, kaç kişi bundan bîhaber ortaya çıkacak. Sürenin uzatılmasını ve tüketicinin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz."