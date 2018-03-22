Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, 16 Mart itibarıyla 1 trilyon 803 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Mart ile biten haftada 37 milyar 659 milyon 514 bin lira artarak 1 trilyon 802 milyar 752 milyon 822 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 16 Mart ile biten haftada 37 milyar 659 milyon 514 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 802 milyar 752 milyon 822 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,13 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,28 artışla 971 milyar 766 milyon 746 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,46 yükselişle 734 milyar 833 milyon 203 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 55 milyon dolar azalarak 206 milyar 755 milyon dolara geriledi. Bunun 193 milyar 384 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 371 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 156 milyar 437 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 9 milyar 407 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 698 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 7 milyar 842 milyon dolar oldu.







- Taksitli ticari krediler yükseldi







Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,06 azalışla 386 milyar 48 milyon 834 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,68 yükselişle 342 milyar 433 milyon 653 bin lira oldu.

Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,43 azalarak 111 milyar 860 milyon 526 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 533 milyon 20 bin lirası konut, 6 milyar 136 milyon 971 bin lirası taşıt ve 200 milyar 378 milyon 843 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 16 Mart ile biten haftada 19 milyar 764 milyon 20 bin lira artarak 2 trilyon 108 milyar 919 milyon 724 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,78 artış gösterdi.

Kaynak: AA