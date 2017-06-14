Bangladeş'te heyelan

Ölü sayısı 132'ye yükseldi.

Bangladeş'in güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi.



Afet Yönetim Bakanlığı yetkilisi Reaz Ahmed, göçük altından 64 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını, ölü sayısının 132'ye yükseldiğini açıkladı.



Bölgede etkili olmaya devam eden muson yağmurlarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğine işaret eden Ahmed, dün gece ara verilen çalışmaların sabah yeniden başladığını söyledi.



Ahmed, 98 kişinin Rangamati'de, 28 kişinin Chittagong'ta ve 6 kişinin de Bandarban'da öldüğünü belirtti.



Yaklaşık 5 bin evin kullanılamaz hale geldiği Rangamati'de halk, 6 geçici sığınağa yerleştirildi.



Arama kurtarma çalışmalarına askerler, güvenlik görevlileri ve itfaiyecilerin yanı sıra köylüler de katılıyor.



Ülkede 2007'de meydana gelen heyelanlarda 127 kişi yaşamını yitirmişti.