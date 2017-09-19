Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 421 bine ulaştı

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştığını açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine yükseldiğini ve bunların 171 bin 800'üne henüz hiçbir sağlık hizmeti verilemediğini belirtti.



Sözcü Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, yüksek sıcaklıklar ve muson yağmurları altında Cox's Bazar kenti civarındaki kamplara yeni ulaşan Myanmarlı sığınmacıların yetersiz beslenme ve yorgunluk nedeniyle hastalandıklarını söyledi.



Kamplardaki imkanların son derece kısıtlı olduğunun altını çizen Millman, temiz su ve diğer temel insani ihtiyaçların eksiliği sebebiyle kamplarda bulaşıcı hastalıklar konusunda büyük riskler bulunduğuna dikkati çekti.



Millman, Cox's Bazar kenti civarındaki Ukhiya ve Teknaf bölgelerindeki kamplarda 600 bin Arakanlı Müslüman sığınmacı olduğunu ve bunların üçte ikisinin 25 Ağustos'tan sonra bölgeye ulaştığını vurguladı.



Sözcü Millman, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin iki kampında barınan sığınmacıların bu rakama dahil olmadığını anlattı.



Arakan eyaletindeki şiddet olaylarından kaçarak Cox's Bazar'a sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının bugün itibarıyla 421 bine ulaştığını belirten Millman, bunların 171 bin 800'üne henüz hiçbir sağlık hizmeti verilemediğini bildirdi.



Millman, sığınmacı akınının yavaşlayacağına dair bir işaret görmediklerini de sözlerine ekledi.