UNICEF: Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların 200 bini çocuk

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan 200 binden fazla çocuk mültecinin risk altında ve yardıma muhtaç durumda olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bangladeş'teki Çocuk Koruma Misyonu Koordinatörü Jean Lieby, Myanmar sınırı yakınındaki Cox Bazar'da düzenlediği basın toplantısında, "Burada gittikçe büyüyen bir insani kriz ve bu krizin merkezinde de çocuklar var." dedi.



Lieby, Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan 370 bin mültecinin ilk belirlemelere göre, yaklaşık yüzde 60'ının çocuk olduğunu söyledi.



Ülkede yardıma muhtaç durumda yaklaşık 200 bin Arakanlı Müslüman çocuk bulunduğunu tahmin ettiklerini belirten Lieby, "Burada, Arakanlı mültecilerin bulunduğu kamplarda ilk fark ettiğiniz şey çocuk nüfusunun ne kadar fazla olduğu. Burada günlerdir uykusuz kalmış, açlıktan zayıf düşmüş çocuklar olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.



AİLELERİNDEN AYRILMIŞ ÇOCUKLAR



UNICEF yetkilisi Lieby ayrıca kamplarda, ailelerinden ayrılmış bin 128 çocuk olduğunu tespit ettiklerini ve bu sayının gelecek günlerde daha da artmasından endişe duyduklarını vurguladı.



Kamplardaki nüfusun her geçen gün arttığına dikkati çeken Lieby, bunun temel temizlik ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasını zorlaştırdığı ve su yoluyla bulaşan hastalıkların yayılması riskini ortaya çıkardığını dile getirdi.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



150'NİN ÜZERİNDE KÖY YAKILDI



Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. Birleşmiş Milletler Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 370 bine ulaştığını bildiriyor.



Türkiye, Arakan'daki yaşanan insani krize dikkati çekmek için atılan diplomatik adımlara ve mültecilere yönelik yardım faaliyetlerine öncülük eden ülkeler arasında başı çekiyor. Kazakistan'ın Astana kentinde geçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde, Dönem Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifinde Arakan konusunu ele alan bir liderler zirvesi düzenlendi.



Zirvenin ardından Myanmar hükümetine, kendi vatandaşlarına yönelik şiddet eylemlerine son vermesi, uluslararası hukuktan ve insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yapılan bir bildiri yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, meseleyi BM gündemine de getireceğini deklare etti.