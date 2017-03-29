Bangkok metrosuna Türk imzası

Sincan’daki fabrikamızda yapılacak 22 adet 4 vagonlu metro araçlarının ilki 2018'de teslim edilecek.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Tayland’ın başkenti Bangkok’un metro ağında kullanılacak araçları Ankara’da üreteceklerini belirterek, "Sincan’daki fabrikamızda yapılacak 22 adet 4 vagonlu metro araçlarının ilki 2018'de teslim edilecek." dedi.



Günay, Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarının tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, 1989'da Almanya’da bir Ar-Ge şirketi olarak hizmet vermeye başladıklarını, raylı sistem ve toplu taşıma araç tasarımı ve üretimi alanında çalışmaya devam ettiklerini anlattı.



Firma olarak üç kıtada faaliyet gösterdiklerini belirten Günay, Almanya’daki bilgi ve birikimin yansıması olarak 2003'te Ankara’da Bozankaya AŞ'yi kurduklarını söyledi.



Fabrikada yerli tasarım ve üretim raylı sistem araçlarını, elektrikli otobüs modeli E-Karatı, modern troleybüs sistemi trambüsü, Türkiye’nin birçok ili için dizel ve CNG araçları ürettiklerini belirten Günay, fabrikanın bugün 45 bin metrekare olan kapalı alanını, 2018'de 90 bin metrekareye ulaştırmayı, çalışan sayısını ise 800'den bin 200'e yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Günay, dünyanın birçok yerinde raylı sistem ve toplu taşıma araçları üretim projelerinde yer aldıklarına dikkati çekerek, titizlikle yürütülen uzun Ar-Ge çalışmalarının ardından tamamen yerli, yüzde 100 alçak tabanlı tramvay, trambüs, elektrikli otobüs ve metro projeleriyle ilklere imza attıklarını söyledi.



"HEDEFİMİZ İSTANBUL'DAKİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS İHALESİ"



Şirketin Ar-Ge merkezinde 100 mühendisin elektrikli otobüs, tramvay ve hafif raylı sistemler için projeler geliştirdiğini ifade eden Günay, Bozankaya’nın ürettiği ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüslerin Konya ve Eskişehir'den sonra İzmir'de de hizmete sunulduğunu belirtti.



Günay, bugüne kadar Türkiye'de 3 elektrikli otobüs ihalesi açıldığına ve bunların tümünü kazandıklarına işaret ederek, "Bugünkü en büyük hedefimiz, İstanbul'da açılan 200 araçlık elektrikli otobüs ihalesini kazanmak. Elektrikli otobüs ihalesine çıkmak için gün sayan 4-5 şehir daha var, bunlar için de çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.



Türkiye’nin ilk yerli trambüslerinin Bozankaya tarafından üretildiğini ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015'te hizmete sunulduğunu belirten Günay, "Yolcu dostu yüzde 100 alçak tabanlı tramvaylar 2016'da Kayseri Büyükşehir Belediyesine teslim edilmeye başlandı ve bu yıl bütün teslimat yapılmış olacak. Şu anda Şanlıurfa Belediyesinin trambüs için çıktığı ihaleye hazırlanıyoruz." dedi.



"E-KARATLA 280 KİLOMETRE YOL KATEDİLEBİLİYOR"



Elektrikli otobüslerin Almanya’da da birçok belediye için üretildiği bilgisini veren Günay, enerji tasarrufu sağlayan ve çevreci kimliğiyle ön plana çıkan E-Karat otobüslerin şarj edildikten sonra yaklaşık 280 kilometre yol katedebildiğine dikkati çekti.



Günay, Avrupa’da da faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye’deki ilk yerli trambüs ve elektrikli otobüs üreticisi olarak 2015 Avrupa’da yılın şirketi seçildik. Transist 2016 fuarında yerli üretim elektrikli otobüs, tramvay ve metro projelerimizle milli sanayiye katkılarımızdan dolayı özel ödüle layık görüldük. Siemens, MAN, Stadler, EvoBus, Neoplan gibi her biri alanlarında lider küresel markalarla iş birliği anlaşmalarımız bulunuyor. Kanadalı tren ve uçak üreticisi Bombardier ile de mayısta bir anlaşma imzaladık. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 80 yüksek hızlı tren ihalesini kazanmamız durumunda trenler yüzde 58 yerli üretim olacak. Asıl amacımız Türkiye’nin yerli ulaşım araçlarını yaparak dünyaya satmak. Katma değeri çok yüksek bu ürünlerimizle ülkemizin ihracat gelirini yükseltmek için çalışıyoruz."



"BANKOK'UN METRO ARAÇLARINI ÜRETECEĞİZ"



Alt parça üretimi için Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde de 40 bin metrekare sahada 26 bin metrekare kapalı alan tesislerinin bulunduğunu anlatan Günay, "Tayland’ın başkenti Bangkok’un metro ağında kullanılacak araçlar, Bozankaya tarafından Ankara’da üretilecek. Bozankaya’nın Ankara Sincan’daki fabrikalarında yapılacak 22 adet 4 vagonlu metro araçlarının ilki 2018'te teslim edilecek. Projenin bir yıl içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Siemens firması da temin edilecek araçların 16 yıl boyunca servis ve bakımlarını üstlenecek." ifadelerini kullandı.



Günay, firmanın son iki yılda cirosunun ortalama yüzde 7,4’ünü Ar-Ge yatırımlarına ayırdığını belirterek, "Türkiye’de milli marka olmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, Türk markası olarak adımızı yurt dışında da duyurabilmek." diye konuştu.