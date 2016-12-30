Ban Ki-mun BM'ye veda etti

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.



Ban, ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında BM Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.



Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek için toplanan personele teşekkür ettikten sonra BM'den ayrıldı.

BM'nin 9. Genel Sekreteri olarak seçilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'ta göreve başlayacak.