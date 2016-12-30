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30 Aralık 2016 21:54 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2016 22:07

Ban Ki-mun BM'ye veda etti

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.

Ban Ki-mun BM'ye veda etti

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.

Ban, ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında BM Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek için toplanan personele teşekkür ettikten sonra BM'den ayrıldı.

BM'nin 9. Genel Sekreteri olarak seçilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'ta göreve başlayacak.

Etiketler: Ban Ki-mun BM'den ayrıldıBMBan Ki-mun


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