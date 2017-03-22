Balkanlar'ın en büyük camii yükseliyor

Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'da inşa edilen, Balkanlar'ın en büyük camisi olacak Namazgah Camisi'nin kaba inşaatı tamamlandı, gelecek yıl sonuna kadar ibadete açılması bekleniyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Arnavutluk’un başkenti Tiran'da inşa edilen, Balkanlar'ın en büyük camisi olacak Namazgah Camisi'nin yapımı süratle devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 2015 yılında temeli atılan caminin kaba inşaatı tamamlanırken, yetkililer caminin gelecek yılın sonuna kadar ibadete açılacağını söyledi.



BALKANLARIN EN BÜYÜK CAMİSİ YÜKSELİYOR



Erdoğan'ın, temel atma töreninde "Türkiye'nin Arnavut halkına en kıymetli hediyesi" olarak nitelendirdiği caminin inşası hakkında bilgi veren şantiye şefi Hüseyin Şentürk, caminin kaba inşaatının tamamlandığını, diğer bir aşama olan ince işlere başlandığını kaydetti.



İnşaatın süratli ve planlandığı şekilde devam ettiğini dile getiren Şentürk, "Temel kazısından başlayan kaba inşaat bitti. İnce işler, elektrik ve mekanik işlerin ihaleleri de tamamlandı. Taş kaplama işlerinin ihalesini de tamamladık. Nasip olursa 2018 yılı sonunda camiyi ibadete açmayı düşünüyoruz." dedi.



Şentürk, biraz daha gayretli çalışıp açılışı daha erken çekmenin hesaplarını da yaptıklarını belirterek, "Çok şükür Türkiye devletimiz arkamızda. Hiçbir sıkıntı olmadan, maddi olarak büyük destekleri var. Hal böyle olunca da inşaatı yapmamak için hiçbir sebep kalmıyor." diye konuştu.



Tüm taşeron firmaların yerel firmalar olduğuna dikkati çeken Şentürk, kurşun kaplama gibi özellik isteyen işlerin Türkiye'den getirilecek ekiple yapılacağını, ayrıca işin müteahhitliğini üstlenen şirketin kendi doğrama atölyesinde caminin kapı ve pencerelerini yapacağını aktardı.



SOKAKLARDA, MEYDANLARDA NAMAZ KILMAK GEREKMEYECEK



Caminin kapasitesine de değinen Şentürk, caminin kapalı alanlarında 3 bin 650 kişinin rahat şekilde ibadet edebileceğini, bu kapasitenin ihtiyaç olması durumunda biraz daha sıkışarak 5 bin kişiye çıkarılabileceğini ifade etti.



Şentürk, caminin bahçesinin ve kenardaki açık alanların da dolmasıyla burada 10 bin kişinin ibadet edebileceğini belirterek, "Allah izin verirse, artık meydanlarda namaz kılmak gerekmeyecek. Bu cami, ihtiyacı karşılayabilecek büyüklükte bir cami." diye konuştu.



Tiran halkının cami hakkındaki düşüncelerine de değinen Şentürk, cami inşaatında gelinen noktayı gören vatandaşların dua ettiklerini ve sevinçten gözyaşı döktüklerini anlattı.



Şentürk, "Şimdiye kadar ihata duvarları içinde çalıştığımız için ne yaptığımızı kimse bilmiyordu ama ne zaman cami yükseldi, imalatlar ortaya çıktı, tepkiler olumlu ve güzel olmaya başladı." ifadelerini kullandı.



Böyle bir projede görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şentürk, "Biz Türkiye olarak buraya, Balkanlar'a çok güzel bir damga vuruyoruz şu anda. Türkiye'den, sebep olanlardan Allah razı olsun." dedi.



MÜZE DE İNŞA EDİLECEK



Namazgah Camisi'nin külliyesinde ayrıca çalışma odaları, kütüphane, kültür merkezi, otopark, Kur'an-ı Kerim kursu, sergi salonu, yemekhane ve konferans salonu da bulunacak.



Caminin yanında aynı zamanda, "Birlikte Yaşam Müzesi" adını taşıyacak bir müze de inşa edilecek.



Arnavutluk'ta 1967 yılında, dönemin komünist rejimi tarafından dinin yasaklanmasıyla tüm camiler kapatılmış, bunların büyük çoğunluğu yıkılmış, bir kısmı depoya, kültür evine ya da müzeye dönüştürülmüştü. O dönemde 100 bin civarında nüfusa sahip Tiran'da yaklaşık 40 cami bulunuyordu.



Bugün ise nüfusu 1 milyonu aşan başkentte, civardakilerle 18 küçük cami mevcut. Şehirdeki Müslümanlar, yeterli cami olmadığından cuma ve bayram namazlarını, sokaklarda ve meydanlarda kılmak zorunda kalıyor.



Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılacak ve Arnavutluk Müslümanlarının asırlık cami hasretini sona erdirecek Namazgah Camisi, 10 dönümlük arazi üzerine inşa ediliyor.