Balkan fatihi Murat Hüdavendigar, vefatının 628. yılında kabri başında anıldı

Sultan Murat Hüdavendigar, şehit edilişinin 628'inci yıl dönümünde Kosova'daki kabri başında dualarla anıldı.

Balkan fatihi olarak bilinen 1. Murat Hüdavendigar, şehit edilişinin 628. yıl dönümünde Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarında bulunan kabri başında anıldı.



Kosova Meydan Muharebesi sonrası savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edilen Murat Hüdavendigar, Priştine'de iç organlarının bulunduğu kabri başında anıldı. Sultan Murat'ı şehit eden Miloş Obiliç’in adını taşıyan kasabadaki şehitlikte düzenlenen anma törenine, çok sayıda Türk ve Kosovalı katıldı.



Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, 1. Murat Hüdavendigar'ın savaş meydanında yaptığı duanın okunmasıyla devam etti.



Ardından kürsüye çıkan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, bu güzel geleneği oluşturan ve her yıl bu anma törenlerinin burada yapılmasını sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini tebrik ettiğini söyledi.



Bu anma törenlerinin çok önemli olduğunu aktaran Ala, "Geçmişini gerektiği biçimde yad edemeyenler, geleceklerini arzu ettikleri biçimde inşa edemezler. Oysa biz biliyoruz ki Türkiye ve Kosova kardeştir ve dosttur. Birlikte, hep birbirlerinin iyi olması için çalışırlar ve birliktelikleri dünyaya barış, huzur ve kalkınma getirir. Bunun gereğini de yapmak lazım. Bunun gereği de sözden öte eyleme geçmektir. Birlikte kararlar almak, yatırımlar yapmak, istihdam sağlamak ve bölge, insanlığın barışına hizmette bulunabilmektir." dedi.



Türkiye'nin Kosova'nın istikrar içinde kalkınmasını arzu ettiğini vurgulayan Ala, şöyle konuştu:



"Kosova'nın, Türkiye ile birlikte bölgesinde barışa en aktif biçimde katkıda bulunmasını arzu ediyoruz. Ekonomik gelişmesini, sosyal barışını, siyasal birlikteliğini güçlendirerek geleceğe yürümesini arzu ediyoruz. Bunun için bize düşen ne olursa onu da yanlarında bulacağını taahhüt ediyoruz. Netice olarak biz birlikteyiz. Bu tarihi birlikte inşa ettik. Geleceği de birlikte inşa edebiliriz. Birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstererek, kendi alanlarımızda çok daha güçlenmesini arzu ederek ama kardeşliğimizi hiç unutmadan birbirimize yardım ederek geleceğe doğru yürümek temel arzumuzdur. Biz böyle yaptığımız sürece hiçbir maliyet ödemeden hep kazançlı biçimde, Kosova'nın da Türkiye'nin de bölgenin de kazandığı bir anlayışla yolumuza devam edebiliriz. Çıkar, çatışma bizim literatürümüzde olan şeyler değil. Kavga, gürültü arzu ettiğimiz şeyler değil. Biz, Ortadoğu'da ve dünyanın başka yerlerinde herhangi bir sıkıntı baş gösterdiğinde bundan en çok rahatsız olan iki toplumuz, milletiz ve devletiz. Arzu ediyoruz ki dünya bizim birlikte inşa edebileceğimiz güzelliklerle oluşsun. Arzu ediyoruz ki Kosovalı kardeşlerimiz bütün sıkıntılarından kurtulsun ve hep ekonomik gelişmesini, siyasal birlikteliğini ileriye götüren bir ülke olsun."



"KARDEŞLERİMİZİ, TOPLUMU VE TARİHİ BULUŞTURUYORUZ"



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, adalet, merhamet, iyilik ve cömertlik azaldıkça tarihinin ne kadar büyük bir hazine olduğunu her yıl biraz daha fark ettiklerini söyledi.



Murat Hüdavendigar'ın hem devlet idaresi hem de fikirleri, azmi, iradesi, vakurluğu, din farkı gözetmeksizin tebaasına şefkat ve merhamet gösterdiğini ifade eden Dündar, "Hüdavendigar, yeni bir yönetim anlayışı getirmiş bir devlet adamıdır. Bizler de barış için Bursa'dan üç kıtaya yola çıkmış ve savaş meydanında şehit düşen padişahımızı unutmuyoruz. 2006 yılından beri onu burada ve Bursa'daki türbesi başında anıyoruz." dedi.



Son yıllarda anma programlarının ramazana denk geldiğini aktaran Dündar, "Bizler ayrıca burada iftar organizasyonları da yapıyoruz. Şanlı ecdadımızın gölgesinde buradaki kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Kardeşlerimizi, toplumları ve tarihi buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da Sultan Murat Hüdavendigar'ın 1. Kosova Savaşı'nda şehit edildiği, bu tarihi alanda inşa edilen Sultan Murat Türbesi'nin Balkan halkıyla Türk halkının yüzyıllara dayanan ortak kültürün en önemli simgelerinden birisi olduğunu aktardı.



Diğer Osmanlı eserleri gibi bu türbeyi de Balkanlar açısından barış ve kardeşliğin ebedi bir mührü ve ata hatırası olarak gördüklerini belirten Kılıç, "Burada Sultan Murat Hüdavendigar'ın manevi huzurunda en büyük temennim Kosova Türk halklarının geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de kardeşlik ve dayanışma içinde aydınlık yarınlara birlikte yürümeleridir." dedi.



Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da 1. Murat Hüdavendigar'ın hayatını ve iki ülke arasındaki tarihi geçmişi anlattı.



Konuşmaların ardından iftar programı gerçekleştirildi. Anma törenine Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova TİKA Priştine Program Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Bursa Başsavcı Vekili Sinan Sezer ile AK Parti 22. Dönem Milletvekili Hayrettin Çakmak, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.