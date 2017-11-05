Balıklıgöl'de altyapı çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtti.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, inanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde başlatılan çalışmaların planlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.



Bölgedeki eski altyapının mevcut ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle yenileme çalışmasına gittiklerini ifade eden Çiftçi, yerleşkede altyapı, drenaj ve su tahliye kanallarının değiştirildiğini belirtti.



Çiftçi, bu kapsamda altyapı çalışmalarının tamamlandığını dile getirerek, "Yağmur yağdığında Balıklıgöl sular altında kalıyordu. Bunun çözümü için proje başlattık. Altyapı çalışmaları şu an sahada bitmiş durumda. Şimdi zeminde yıllar önce yapılmış olan taşlar deforme olmuş, o taşların kaplama işlemlerini yapıyoruz. Tarihi ve önemli bir mekanda hızlı bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.



"Büyük bir titizlik ve kontrolle çalışılıyor"



Çalışmaların yerleşkenin ziyarete kapatılmadan yürütüldüğüne dikkati çeken Çiftçi, konukların mekanı ziyaret etmesine de imkan sağladıklarını anlattı.



Çiftçi, çalışmaların Balıklıgöl'ün uzun vadede korunması amacıyla büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini kaydederek, "Büyük bir titizlik ve kontrolle çalışılıyor. İnşallah Balıklıgöl havzasını çok kısa bir sürede bitireceğiz. Yol alanlarını genişletiyoruz, daha iyi bir fonksiyon yüklemeye çalışıyoruz. Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerimizin daha rahat, dergahı ve Balıklıgöl'ü ziyaret etmelerini sağlayacağız." dedi.