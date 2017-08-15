Balıklıgöl yerleşkesinde göçük

Yerleşkede tünellerin bulunduğu alanda altyapı yenileme çalışmaları sırasında yaşanan göçük nedeniyle bazı araçlar zarar gördü.

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince aşırı yağışlar nedeniyle zaman zaman su taşkınlarının yaşandığı tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde oluşan sıkıntıları gidermek bir süre önce çalışma başlatıldı. Yenilenen altyapı çalışmaları sırasında tünellerin bulunduğu alanda göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle tünel tek taraflı araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



Göçük sırasında tünelin içinde düşen taş ve beton parçaları bazı araçlara zarar verdi. Zarar gören araçlar, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



Çevre güvenliğini alan polis ve zabıta ekipleri, tünelde bulunan araçların kaldırılması için anonslar yaptı.



Özel güvenlik görevlileri de yerleşkedeki vatandaşları çöken alana yaklaşmaması konusunda uyardı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, yaptığı yazılı açıklamada Balıklıgöl Platosu'nda 3 aydan bu yana devam eden çalışmaların bu tür olayların büyümesini engellemeye yönelik olduğunu söyledi.



ŞURKAV çarşısı bölgesindeki sulamanın neden olduğu su sızmalarından dolayı mevcut olan konsolların çürüdüğünü belirten Gencer, şunları kaydetti:



"Bizim yıllardır Balıklıgöl tünelinde suyun sızdığını ve bu sızan suyun kaynağının tespit edilemediğini tüm kamuoyu biliyor. Biz bu konu hakkında 2-3 yıldan bu yana bir çalışma yürütüyorduk. En son bu bölgede parke ve zemin çalışması yaparken, bu tünellerde yaşanan su sızıntılarını önlemek için Balıklıgöl genelinde çalışmalar başlattık. Yaptığımız çalışmalarda Balıklıgöl tünelinin 2-3 metre üzerinde sadece konsol şeklinde bir tablanın olduğunu, bu tablanın da herhangi bir düşey kolonla bağlantı olmadığını ve bu yüzden yıllardan gelen su birikintisinden dolayı tüm donatıların paslandığını tespit ettik. Çökmenin nedeni de paslanan donatılar ve desteği bulunmayan tablanın alt kısma baskı uygulamasından kaynaklandı. Bu olay aslında bizim şu anda Balıklıgöl platosunda yaptığımız çalışmanın ne kadar anlamlı ve yerinde olduğunu gösteriyor."



Yerleşkede gerekli önlemlerin alındığına dikkat çeken Gencer, "Büyükşehir teknik heyeti olarak alanda detaylı bir inceleme yaptık. Detaylı incelemelerini sürdürecekler. Tüm bu çerçevede yine gerekli tüm tedbirler değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.