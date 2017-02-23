Balıkları için 'oda' tahsis etti

İzmir'de, geçirdiği trafik kazası sonrası bir bacağını kaybeden demir ustası Mehmet Ulaş, yaşama sevincini evinin bir odasında beslediği balıklarla yakaladı.

İzmir'de, geçirdiği trafik kazası sonrası bir bacağını kaybeden demir ustası Mehmet Ulaş, yaşama sevincini evinin bir odasında beslediği balıklarla yakaladı.



Evinin bir odasını beslediği 200 balık için ayıran ve topladığı eski camlarla balıklarına yeni akvaryumlar yapan Ulaş'ın en büyüğü 1,75 metre uzunluğunda, 1,50 metre genişliğinde 7 akvaryumu bulunuyor.



İzmir'in Bornova ilçesinde, tek katlı müstakil evinde eşi ve iki çocuğuyla yaşayan 47 yaşındaki Ulaş'ın hayatı, 2008'de geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Kazadan sonra 8 ameliyat geçiren Ulaş'ın sağ bacağı, 2013 yılında kesildi.



Ulaş, kazadan sonra engeli nedeniyle emekli oldu. Hastane masrafları için yaptığı teknesini satan, bankadan kredi çeken Ulaş, maddi sıkıntılar nedeniyle ek iş yapmak zorunda kaldı. Demir ustası, yaptığı el işi tepsileri satarak ek gelir sağlıyor.



BALIKLARI ZOR GÜN DOSTU OLDU



Ulaş, yaptığı açıklamada, kazadan sonra zor günler geçirdiğini, ailesinin desteğini hep yanında hissettiğini anlattı.



"Onlar bana yaşamak zorunda olduğumu, hayata tutunmam gerektiğini öğretti." diyen Ulaş, bu sırada ruhsal rahatlama için evine büyük bir akvaryum aldığını, balık beslemeye başladığını söyledi.



Ulaş, gününün 3 saatini balıklara ayırdığını belirterek, evinin terasındaki bir odayı balıklar için ayırdığını kaydetti.



Mehmet Ulaş'ın eşi Hülya Ulaş da kocasının hastanede yattığı sürede çok zor günler geçirdiklerini aktardı.



Eşinin balıklara olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulaş, bazen eşiyle beraber balıkların karşısına geçip kahve içtiklerini anlattı.



Ulaş, eşinin balıklarla mutlu olduğunu, kendisinin de onu mutlu görünce aynı mutluluğu yaşadığını sözlerine ekledi.