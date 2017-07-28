Balıkesirspor'un transfer yasağı geçici olarak kaldırıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a verilen transfer yasağının geçici olarak kaldırıldığı bildirildi.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Remzi Boncuk, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Tadic dosyasıyla ilgili yapılan itiraz sonrası yürütmeyi durdurup transfer yasağını kaldırdı. Konuyla ilgili dava, 7 Eylül'de görülecek. Biz, bu tarihe kadar transfer yapabileceğiz. Duruşmadan da olumlu bir sonucun çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.